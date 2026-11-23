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Black Friday Pix parcelado pode ser alternativa para aproveitar descontos da Black Friday; entenda Modalidade permite que consumidor divida o pagamento pelo banco, enquanto o estabelecimento recebe o valor à vista; economia depende da comparação entre juros e desconto

Quem deseja aproveitar as ofertas da Black Friday, mas não pretende pagar o valor integral de uma compra de uma só vez, pode recorrer ao Pix parcelado. A modalidade permite que o estabelecimento receba o pagamento à vista, enquanto o consumidor assume o compromisso de quitar o valor em prestações junto à instituição financeira. No entanto, para saber se a opção realmente compensa, é necessário comparar os custos do parcelamento com o desconto oferecido pela loja.

A possibilidade de economizar depende principalmente dos juros cobrados pelo banco. Quando o custo do crédito é inferior à diferença entre o preço à vista e o valor cobrado no cartão, o consumidor pode aproveitar o desconto sem precisar desembolsar todo o dinheiro imediatamente.

De acordo com Rodrigo de Abreu Pinto, presidente do Instituto Brasileiro de Finanças Digitais (IFD), uma das formas de avaliar a vantagem é simular a operação antes de concluir a compra. A orientação é comparar o preço anunciado pela loja com o valor total das parcelas apresentado no aplicativo bancário, considerando a mesma quantidade de prestações.

Um exemplo ajuda a entender a diferença. O preço médio de um smartphone no Brasil foi de R$ 2.200 em 2025, segundo a consultoria IDC. Imagine que, durante a Black Friday, uma loja anuncie um aparelho por esse valor, com possibilidade de parcelamento em dez vezes sem juros no cartão, ou por R$ 1.980 no Pix.

Se o banco oferecer a opção de pagar o Pix em dez parcelas de R$ 210, o custo total será de R$ 2.100. Nesse cenário, o consumidor economizaria R$ 100 em comparação com o parcelamento oferecido pela loja. Caso as prestações ultrapassem R$ 220, entretanto, a compra no cartão sem juros passa a ser mais vantajosa.

O que observar antes de parcelar

Antes de confirmar a operação, o consumidor deve verificar os dados do recebedor, o valor da compra e a modalidade de pagamento selecionada. Após ler o QR Code ou inserir o código Pix, é importante conferir se o dinheiro será retirado diretamente do saldo da conta ou se haverá contratação de uma linha de crédito.

Quando o parcelamento estiver disponível, também é necessário observar o Custo Efetivo Total (CET), indicador que reúne os encargos da operação, como juros, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e possíveis tarifas.

Segundo Rodrigo de Abreu Pinto, embora o procedimento de pagamento seja semelhante ao Pix tradicional, a escolha pelo crédito representa a contratação de uma dívida com o banco. Por isso, o consumidor precisa conferir o valor final, a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira prestação.

O Pix completou seis anos em 16 de novembro. De acordo com o Banco Central, em outubro de 2026, o sistema reunia 154 milhões de usuários pessoas físicas. No mesmo período, 45% das transações foram realizadas por pessoas físicas para empresas.

Mudanças previstas para julho de 2027

A partir de 1º de julho de 2027, as instituições financeiras precisarão de autorização prévia dos clientes para apresentar ofertas de crédito durante pagamentos via Pix. A autorização terá validade após 24 horas e poderá ser cancelada a qualquer momento, com efeito imediato para novas ofertas.

A mudança não afetará os pagamentos realizados diretamente com o saldo disponível na conta, que continuarão funcionando normalmente.

As instituições que disponibilizarem o Pix parcelado também deverão oferecer, nos aplicativos destinados a pessoas físicas, ferramentas de simulação e consulta das operações de crédito já contratadas.

Outra regra estabelece um limite para o valor da oferta de crédito durante o pagamento. Em uma compra de R$ 500, por exemplo, o financiamento apresentado naquela operação não poderá ultrapassar esse montante.

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