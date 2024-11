Pix passa o cartão de crédito como meio de pagamento online preferido no Brasil, diz pesquisa

A- A+

O Pix superou o cartão de crédito e se tornou a forma de pagamento mais empregada no comércio online, segundo uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), divulgada na última quinta-feira, 31.

O dado é um recorte de uma pesquisa maior, denominada TIC Domicílios, que traça um retrato da conectividade entre os brasileiros. Feita há 20 anos pelo Cetic.br, ela constatou nesta edição que 85% das residências em áreas urbanas do País têm acesso à rede de internet, uma grande evolução ante os 13% de 2005.



O estudo traz detalhes sobre o perfil de uso da internet no País, as habilidades digitais dos brasileiros para usar esses recursos e os serviços públicos online, além do comércio eletrônico.

Em relação especificamente ao Pix, dado que integra o capítulo sobre comércio online, 84% daqueles ouvidos pela pesquisa disseram usar esse meio de pagamento no ambiente digital. Enquanto isso, 67% dos entrevistados disseram usar o cartão de crédito - uma mesma pessoa pode usar mais de uma forma de pagamento para fazer as suas compras online.

Embora a pesquisa do TIC Domicílios seja anual, a sondagem sobre o comportamento dos brasileiros em relação ao comércio eletrônico é feita de dois em dois anos. Em relação a 2022, última vez que a pesquisa abordou o e-commerce, houve uma evolução de 18 pontos percentuais entre aqueles que usam o Pix.

"Neste ano, a pesquisa destaca o crescimento do Pix como forma de pagamento das compras realizadas pela internet, puxado pelas classes sociais D e E, com menor acesso ao cartão de crédito", enfatiza o gerente do Cetic.br, Alexandre Barbosa.

Os maiores aumentos no pagamento por Pix ocorreram entre as classes B (de 63% para 82%), C (de 68% para 86%) e D/E (de 60% para 78%). Os pagamentos feitos por boletos bancários caíram quase pela metade, de 43% em 2022 para 24% em 2024, diferença de 19 pontos percentuais, segundo o Cetic.br.

O que as pessoas mais compram?

Segundo o estudo, o grupo de roupas, calçados e material esportivo foi o que teve maior crescimento nas compras online pelos consumidores. Enquanto em 2022 eles representavam 64% das compras, agora somam 71%. Em segundo lugar aparecem os cosméticos e itens de higiene pessoal, que somam 41% (em 2022, respondiam por 34%).

Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores foi o avanço do pagamento por serviços de músicas pela internet, passando de 13% em 2022 para 19% agora.

Aplicativos de lojas no telefone celular foram mencionados por 65% dos usuários que compraram online, enquanto 22% citaram ter comprado por meio de redes sociais.



