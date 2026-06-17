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BANCO CENTRAL Pix por aproximação: BC atualiza regras para permitir que usuários definam limite de transferência Nova regra abole limite de R$ 500 que era válido para pagamentos feitos por meio da funcionalidade

O Banco Central (BC) publicou uma instrução normativa para permitir que usuários do Pix por aproximação solicitem aumento ou diminuição de limites diários especificamente para essa modalidade.

A nova regra retira o limite de R$ 500 que era válido para o Pix por aproximação e para o Pix iniciado por meio da Jornada Sem Redirecionamento (JSR) do Open Finance (por exemplo, transações iniciadas pela carteira do Google e da Samsung, transferências inteligentes).

Agora, o limite para essas transações entra dentro do limite geral do Pix, fazendo com que essas transações sejam equiparadas a transações via QR Code ou por meio de chave.

As instituições financeiras têm até 1º de outubro de 2026 para fazer adequações operacionais. A nova regra revoga dispositivos anteriores que tratavam de limites para Pix por Aproximação e Jornada Sem Redirecionamento, unificando as diretrizes.

O Pix por aproximação foi implementado em fevereiro do ano passado. Com o sistema, os consumidores podem realizar pagamentos com o celular — como fazem com cartões — usando o sistema de pagamentos instantâneos do BC.

A funcionalidade, contudo, ainda não está disponível para usuários de iPhone, que ainda precisa superar divergências entre a Apple e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que estão arrastando uma investigação por práticas anticompetitivas que começou em abril de 2025.

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