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NOVIDADE NO PIX Pix por aproximação deixa de ter teto de R$ 500 a partir desta quinta-feira (1º) Pagamentos feitos encostando o celular na maquininha passam a seguir os limites do Pix comum, definidos por cada banco e ajustáveis pelo cliente

O Pix por aproximação deixa de ter, a partir desta quinta-feira, o teto de R$ 500 por transação que valia desde o lançamento da modalidade, em fevereiro de 2025. Com a mudança, determinada pelo Banco Central (BC), os pagamentos feitos ao aproximar o celular da maquininha passam a seguir os mesmos limites do Pix por chave ou QR Code. Esses limites são definidos por cada instituição financeira e podem ser alterados pelo cliente no aplicativo ou no internet banking.

A regra foi aprovado pelo BC em 17 de junho. A norma revogou os dispositivos que davam tratamento próprio ao Pix por aproximação e às transações iniciadas sem redirecionamento no Open Finance, como os pagamentos feitos por carteiras digitais. Bancos e instituições de pagamento tiveram até esta quarta-feira para adaptar seus sistemas.

Na prática, o fim do teto fixo não elimina os limites. Os bancos continuam aplicando seus próprios parâmetros, com base no perfil de risco e no histórico de cada cliente. O cliente pode pedir aumento ou redução desses valores pelos canais da instituição. Pedidos de aumento podem ser aceitos ou recusados a critério do banco, como já ocorre no Pix tradicional.

A mesma instrução normativa também passou a permitir que o cliente peça aumento ou redução do limite diário do Pix Automático, a modalidade usada para cobranças recorrentes, como contas de consumo e assinaturas.

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