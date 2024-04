A- A+

O Banco Central do Brasil informou nesta segunda-feira (8) que o Pix registrou um novo recorde, com 201,6 milhões de transações em um único dia. Esse volume de transferências foi atingido na última sexta-feira (5), coincidindo com a sazonalidade da folha de pagamento de diversas empresas.

O recorde anterior, registrado em 6 de março deste ano, era de 178,7 milhões de transações.

“Os números são mais uma demonstração da forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo Banco Central em novembro de 2020”, diz o BC, em nota.

Hoje, o estoque de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no sistema de pagamentos em tempo real do BC é de 161,9 milhões.

