COMPRAS Pix rivaliza com cartão de crédito em preferência no e-commerce, diz estudo Segundo a sondagem, 47% dos consumidores disseram ter usado o cartão de crédito na última compra digital

O cartão de crédito e o Pix são os meios de pagamentos mais usados no e-commerce brasileiro, mostrou pesquisa da Visa Conecta, empresa criada pela Visa para inovação em soluções digitais, divulgada nesta quinta-feira. O estudo celebra os 30 anos do comércio online no País e busca traçar um panorama sobre os hábitos de consumo pela internet.

Segundo a sondagem, 47% dos consumidores disseram ter usado o cartão de crédito na última compra digital, ligeiramente à frente do Pix, utilizado por 45% dos participantes. A possibilidade de parcelamento atraiu 53% dos que optaram pelo cartão, enquanto 40% citaram hábito de uso e 38% destacaram o controle financeiro.

A pesquisa indicou que o Pix tem se consolidado como um dos principais métodos de pagamento online, mas ainda enfrenta desafios operacionais. Quase a totalidade das pessoas (95%) afirmaram já ter o usado o sistema instantâneo em transações digitais, com índice de satisfação de 78%, próximo ao do cartão (74%). Por outro lado, 62% dos brasileiros relataram problemas de fraude com o Pix, enquanto no cartão foram 36%. A satisfação em relação à possibilidade de reembolso ficou em 61%.

Também há dificuldades sobre pontos importantes na jornada do Pix, como a necessidade de sair do ambiente da loja para concluir o pagamento no aplicativo do banco. Para 87% dos entrevistados, a possibilidade de fechar a transferência em poucos segundos seria atraente, e 70% se disseram abertos a vincular dados bancários ao estabelecimento para tornar o processo mais ágil.

O levantamento também sugere que o e-commerce está bem integrado à rotina da sociedade brasileira. A parcela de participantes que realizam compras online pelo menos uma vez por semana é de 34%, índice que sobe para 45% entre os mais jovens. Outros 52% compram quinzenalmente ou mensalmente. A maior parte das transações acontece à tarde (38%) e à noite (37%).

Em relação à experiência de checkout, 58% dos consumidores que abandonaram uma compra o fizeram no momento do pagamento, sendo 37% na etapa da escolha do meio e 21% durante a inserção ou confirmação dos dados.





