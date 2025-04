A- A+

Pix Pix terá novas funções: Banco Central anuncia parcelamento, garantias e mais segurança Sistema de pagamentos instantâneos vai permitir parcelar compras, facilitar crédito para empresas e combater golpes com mudanças nos comprovantes

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC), vai ganhar novas funcionalidades nos próximos meses.

As novidades foram apresentadas durante o Fórum Pix, no dia 27 de março, e reforçadas ontem pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, durante a cerimônia de comemoração aos 60 anos da instituição.

Segundo Galípolo, o BC quer entregar inovações com foco no aprimoramento do pagamento por aproximação, crédito e segurança. Confira o que vem por aí:

Pix parcelado — previsão de lançamento para setembro de 2025

De acordo com o BC, os usuários poderão parcelar pagamentos via Pix, com crédito fornecido por instituições financeiras.

O recebedor recebe o valor total na hora, e quem paga poderá dividir em parcelas. A função será válida também para transferências entre pessoas físicas.

Pix em garantia — previsto para 2026

Empresas vão poder usar os valores a receber via Pix como garantia para empréstimos.

O BC espera que a medida facilite o acesso ao crédito, especialmente para pequenos negócios.

A solução é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas — não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix.

O Mecanismo Especial de Devoluções (MED) vai permitir que transações realizadas por fraudes e golpes possam ser contestadas diretamente nos aplicativos dos bancos, de forma digital e sem necessidade de atendimento humano.

Será possível acompanhar o status da solicitação.

Os bancos devem disponibilizar a funcionalidade a partir de 1º de outubro de 2025.

O BC informa que a medida não irá se aplicar a erros de digitação ou desacordos comerciais.

Comprovantes mais claros — medida já em vigor

Desde o dia 1º de abril, os comprovantes do Pix passaram a ter identificação visual obrigatória, ajudando a diferenciar pagamentos concluídos de agendamentos.

A mudança tem como objetivo combater golpes com falsos comprovantes, que vinham enganando principalmente vendedores e pequenos comerciantes.

Agora, funciona assim:

Pagamentos agendados exibem a expressão "Agendamento Pix" e um ícone de calendário com relógio.

Pagamentos efetivados mostram o ícone de check️, indicando que o dinheiro já foi transferido.

Segundo o BC, a atualização foi criada para tornar mais fácil e rápido identificar se um Pix foi realmente concluído — especialmente em situações em que o recebedor precisa conferir o comprovante na correria, como em vendas presenciais.

