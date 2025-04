A- A+

Tecnologia Pixelmator: recém-comprado pela Apple, app de edição de fotos rival do Photoshop é turbinado com IA Dona do iPhone investe em mais recursos do aplicativo, rival do Photoshop, com a chegada do Apple Intelligence e da nova linha do MacBook Air com chips M4

Comprado pela Apple em novembro do ano passado, o Pixelmator, um aplicativo de edição de fotos e vídeos, ganhou novas funções com a chegada do Apple Intelligence e da nova linha do MacBook Air da companhia com o processador M4, que permite maior velocidade de processamento para editar imagens em arquivos grandes.

O Pixelmator Pro é um software pago presente nos computadores da Apple. Custa R$ 249,90 e vem com mais de 50 ferramentas de edição de imagem, criação de designs e desenhos. É um dos principais rivais do Adobe Photoshop.

Com a Apple Intelligence, o aplicativo ganhou novas funções com o uso de algoritmos capazes de identificar automaticamente objetos e pessoas nas fotos com maior precisão, permitindo cortes e mudanças de cores mais rápidas.





A estratégia da Apple é tornar o aplicativo ainda mais robusto com a integração de seus novos recursos de IA, como as funções de adicionar e remover fundos das imagens, além de criar novos formatos a partir de poucos comandos. Além do público profissional de imagens, a companhia quer atrair mais usuários iniciantes para seu ecossistema.

Veja algumas das funções do app aceleradas com IA:

Como abrir uma imagem?

Para abrir uma imagem, selecione Arquivo > Novo a partir de fotos e escolha a imagem que deseja editar. Para editar, selecione Arquivo > Modificar original em fotos no menu Arquivo, na parte superior da tela, para salvar as alterações.

Como remover o fundo da imagem?

A ferramenta Remover Fundo elimina automaticamente o fundo usando um algoritmo de detecção de objetos com inteligência artificial.





Apple turbina app de edição recém-comprado com funções de inteligência artificial — Foto: Reprodução

Clique no botão Remover Fundo na barra de ferramentas. Se não estiver na barra de ferramentas, selecione Janela > Personalizar Barra de Ferramentas para abrir o menu e arraste o item Remover Fundo para a barra de ferramentas.

Assim, escolha Editar > Remover plano de fundo no menu Editar, na parte superior da tela. Outro caminho é selecionar Ferramentas > Apagamento Inteligente no menu Ferramentas, na parte superior da tela, e clicar em Remover Fundo.

Como mudar a cor do fundo para preto e branco?

Primeiro, abra a foto que deseja editar. Em seguida, clique na camada da foto na parte esquerda. Depois, clique em duplicar.Na imagem duplicada, selecione "Preto e Branco" no menu à direita (onde há ajustes pré-definidos).





Apple turbina app de edição recém-comprado com funções de inteligência artificial — Foto: Reprodução

Depois, selecione a camada da primeira foto. E, na parte superior, escolha Editar > Selecionar assunto. A ferramenta usa IA para selecionar as pessoas e os objetos na foto.

Depois, clique no botão com um símbolo quadrado ao lado de "Camadas", no menu da parte esquerda. Em seguida, selecione "Adicionar máscara". O sistema gera a nova imagem com diferentes cores.

Como fazer novos formatos nas imagens?

No menu do lado direito, selecione o botão em formato de quadrado e, em seguida, Adicionar Máscaras. Escolha um dos designs disponíveis. Com um duplo clique, é possível alterar o formato manualmente, criando o próprio design.





Apple turbina app de edição recém-comprado com funções de inteligência artificial — Foto: Reprodução

Na parte inferior do desenho, há outro menu com várias opções. Para isso, clique no círculo com reticências, no qual também é possível criar formatos personalizáveis com base nos moldes disponíveis, através de um duplo clique.

Como salvar em outro formato?

Ao terminar a edição e desejar compartilhar uma imagem com outra pessoa, é possível salvar em diferentes formatos, como JPEG, PNG, TIFF, WebP ou HEIC.

