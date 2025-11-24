A- A+

imposto de renda Planalto marca para quarta-feira, 26, cerimônia de sanção de projeto que amplia isenção do IR A iniciativa é uma promessa de campanha do presidente Lula e entra em vigor em 2026

A Presidência da República marcou para a quarta-feira, 26, a cerimônia de sanção do projeto que aumenta para até R$ 5 mil a faixa de isenção do imposto de renda. O evento será feito no Palácio do Planalto, às 10h30.

O projeto foi aprovado pela Câmara em outubro e pelo Senado em novembro.

A iniciativa é uma promessa de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entra em vigor em 2026, quando o petista deve buscar a reeleição.

Para compensar a perda com a ampliação da isenção, o projeto eleva a tributação de contribuintes de alta renda.

