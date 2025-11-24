Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
imposto de renda

Planalto marca para quarta-feira, 26, cerimônia de sanção de projeto que amplia isenção do IR

A iniciativa é uma promessa de campanha do presidente Lula e entra em vigor em 2026

Reportar Erro
Fachada do Palácio do PlanaltoFachada do Palácio do Planalto - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

A Presidência da República marcou para a quarta-feira, 26, a cerimônia de sanção do projeto que aumenta para até R$ 5 mil a faixa de isenção do imposto de renda. O evento será feito no Palácio do Planalto, às 10h30.

O projeto foi aprovado pela Câmara em outubro e pelo Senado em novembro.

Leia também

• Projeto de acordo da COP30 não menciona explicitamente os combustíveis fósseis

• Lula deve sancionar isenção do Imposto de Renda na próxima semana, afirma Haddad

• Governo planeja evento para a sanção da lei que isenta de IR quem ganha até R$ 5 mil

A iniciativa é uma promessa de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entra em vigor em 2026, quando o petista deve buscar a reeleição.

Para compensar a perda com a ampliação da isenção, o projeto eleva a tributação de contribuintes de alta renda.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter