Planeja ir a Mendoza? Saiba onde se hospedar com vista para a Cordilheira dos Andes

A- A+

Leia também

• Don Julio, o melhor restaurante carne do mundo, faz 'defesa' da cultura da Argentina

• El Preferido de Palermo: restaurante-patrimônio em Buenos Aires; conheça sua história

Acordar e tomar café da manhã olhando para a Cordilheira dos Andes. Seria coisa de filme se não fosse realidade em Mendoza, no interior da Argentina.



As tiny houses são bem equipadas e confortáveis. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

E, especialmente, quando se está no La Morada Lodge, em Tunuyán. Uma hospedagem com um quê de indílio, cuja sensação utópica é de que só nós existimos naquele pedaço de terra árido e empoeirado, que quase não chove.

Mendoza é um dos lugares mais bonitos do país, um grande e silencioso deserto, munido de paisagens naturais tocantes e vinho, MUITO vinho.



É, ainda, uma das regiões produtoras da bebida mais reputadas do mundo - a propósito o vinho argentino é um das favoritos da jornalista que vos escreve, e berço do ponto natural mais alto fora da Ásia, o Aconcágua.



E, apesar de a uva malbec ser a mandante do terroir local, não subestime os brancos mendocinos - têm uma identidade aromática ímpar.

Hospitalidade mendocina

Mendoza entrega tudo, como está na moda dizer quando algo é tão completo que não sentimos falta de nada. Oferta natureza abundante, boa comida, boa bebida e uma hospitalidade única - os mendocinos são adoráveis, sabem receber visitantes como ninguém.

Hóspedes podem solicitar atividades extras e equipe do La Morada conduz experiências. Crédito: Vanessa LIns/Cortesia

Em nossa viagem, estávamos em um grupo de 11 pessoas, a equipe do La Morada providenciou uma tranquila cavalgada, um piquenique no bosque, uma cantoria tradicional, uma visita a um charcuteiro conhecido na região.



E um lindo jantar de despedida ao ar livre. O staff não mede esforços para facilitar a vida do hóspede.

O espírito do La Morada Lodge é exatamente esse. Entregar o melhor de Mendoza com a exclusividade dos hotéis boutique sob as hostes da família Rosberg. O hotel boutique fica em uma propriedade linda, em meio a parreirais e Cordilheira, e parece ser o lugar perfeito para se desligar do mundo urbano e 'perder' a noção do tempo.

Que tal acordar com essa vista? Crédito: Vanessa Lins/Cortesia

Com vista para os Andes

As tiny houses (42m² cada) são super completas com área de cozinha, cafeteira e minibar, com janelões que emolduram a Cordilheira como se fosse uma pintura sob medida são, definitivamente, as estrelas da unidade hoteleira - que ainda conta com dormitórios duplos e a Casa de los Olivos, com capacidade para seis pessoas.

Duas piscinas, uma no jardim principal em frente ao restaurante, outra entre as tiny houses, é quase exclusiva.



Pisicina principal do La Morada Lodge. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia



Os hóspedes ainda contam com quadras de basquete e tênis, jogos para crianças e circuito de bikes. Inclua no seu radar visitas às vinícolas Clos de los Siete, Super Uco, Piedra Negra, The Vines, Alpasion e Casa de Uco, que ficam próximas à propriedade.

Gastronomia e adega

Quando o assunto é gastronomia e vinho, a dupla Edward Holloway, chef, e Andrés Rosberg, sommelier, não brinca em serviço. O restaurante do hotel, o Hornero funciona no sistema à la carte e prioriza ingredientes da estação.



Restaurante Hornero. Crédito: Vanessa Lins/Cortesia



Os preparos em dois fornos à lenha são os carros-chefes, sendo o arroz bomba à semelhança da paella, com frango, sálvia e cogumelo defumado um dos destaques da carta local. Pratos com ancho, peixe do dia e cordeiro também compõem o menu elegante.

Enquanto à mesa Holloway exibe sabores potentes, na taça Rosberg domina completamente a harmonização. Confie nas indicações e complete a refeição no Hornero do jeito certo. A carta da casa conta com 540 rótulos.

A adega do restaurante é no subsolo e tem capacidade para 10 mil garrafas. A seleção inclui, obviamente, ótimos rótulos locais, de outras regiões da Argentina e de outros países.

*A jornalista viajou a Mendoza a convite de Pablo Rivero via Agência Síbaris

SERVIÇO

La Morada Lodge

Onde: Calle La Siesta - Ruta 94 km 11 - Camino al Manzano Histórico, Los Chacayes, Tunuyán, Mendoza - Argentina

Informações: (54) 9 261 330 6000

Instagram: @lamoradalodge



Veja também

RECURSOS Governo prepara proposta para renegociar dívidas de outros países com o Brasil