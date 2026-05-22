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Inclusão Social Plano Brasil Sem Fome: estratégia que resgatou 26,5 milhões de pessoas da insegurança alimentar Política econômicas e sociais ampliaram a renda das famílias mais pobres e acelerou a redução da insegurança alimentar e nutricional no país.

O Brasil saiu novamente do Mapa da Fome graças à combinação de crescimento econômico, redução do desemprego, valorização do salário mínimo e fortalecimento das políticas sociais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o resultado foi alcançado em apenas dois anos por meio da retomada e integração de programas sociais e econômicos dentro do Plano Brasil Sem Fome.

A estratégia reúne ações de 24 ministérios e amplia a renda das famílias mais vulneráveis, além de fortalecer o acesso à alimentação adequada. A saída do Mapa da Fome foi confirmada em 2025 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU), considerando os dados do período entre 2022 e 2024. Nesse intervalo, o país reduziu para menos de 2,5% a parcela da população em risco de subnutrição.

Dados do IBGE mostram que a insegurança alimentar grave atingiu 3,2% dos domicílios brasileiros em 2024, o equivalente a 6,5 milhões de pessoas. Comparado a 2022, cerca de 26,5 milhões de brasileiros deixaram a situação de fome.

De acordo com a secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do MDS, Valéria Burity, a retomada do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), com a reativação do Consea e da Caisan, foi fundamental para a construção e execução do Plano Brasil Sem Fome. Segundo ela, o programa surgiu como resposta ao aumento da pobreza, da desigualdade e da insegurança alimentar registrados nos anos anteriores.

O plano atua em três frentes principais: geração de renda e combate à pobreza; fortalecimento da produção e do acesso à alimentação; e mobilização social para o combate à fome.

Entre as ações de destaque estão o aperfeiçoamento do Bolsa Família, que garantiu proteção mesmo para famílias com aumento de renda, além da geração de empregos. Entre 2023 e 2025, cerca de 2 milhões de pessoas deixaram o programa após aumentarem sua renda por meio do trabalho.

No mesmo período, o Bolsa Família beneficiou em média 20,7 milhões de famílias, com repasses de R$ 434,7 bilhões. Outras medidas, como a valorização do salário mínimo, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e programas de apoio ao gás de cozinha, também contribuíram para melhorar o poder de compra da população.

Na área da produção de alimentos, o governo reforçou políticas voltadas à agricultura familiar. O Pronaf movimentou R$ 61,5 bilhões em crédito na safra 2023-2024. Já o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) comprou mais de 339 mil toneladas de alimentos de agricultores familiares para distribuição a organizações sociais em todo o país.

O Programa Cisternas também avançou, com mais de 185 mil tecnologias de acesso à água contratadas entre 2023 e 2025, beneficiando famílias do Semiárido e da Amazônia.

Na segunda fase do Plano Brasil Sem Fome, o foco será identificar e atender diretamente as famílias que ainda vivem em situação de insegurança alimentar, especialmente nos territórios mais vulneráveis, por meio da integração entre SUS, SUAS e Sisan.

*Com informações da assessoria.

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