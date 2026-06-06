A- A+

Empresa Nacional Plano da Raízen garante trajetória mais clara para o futuro, diz Shell Petroleira destacou ainda que o plano preserva a presença da marca Shell nos mercados brasileiros de postos de combustíveis, lubrificantes e aviação

A Shell declarou apoio ao plano de recuperação extrajudicial da Raízen, formalizado nesta sexta-feira (5). A companhia afirmou, em nota, que a reestruturação deve proporcionar "maior estabilidade financeira e uma trajetória mais clara para o futuro".

A petroleira destacou ainda que o plano preserva a presença da marca Shell nos mercados brasileiros de postos de combustíveis, lubrificantes e aviação, além de manter sua participação no conselho de administração da Raízen.

"Continuaremos trabalhando com a equipe de gestão da companhia, seus credores e demais partes interessadas para apoiar a implementação do plano e a sustentabilidade de longo prazo da Raízen", afirmou.

Veja também