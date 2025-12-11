A- A+

Governo Federal Plano de investimentos no aeroporto de Guarulhos será de R$ 2,5 bilhões Pacote inclui modernização até 2029, reforço de segurança e retrofit dos terminais; ministro diz que aviação vive "melhor momento"

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou nesta quinta-feira investimentos de R$ 2,5 bilhões no aeroporto de Guarulhos (GRU) até 2029. Desse montante, aproximadamente R$ 1,5 bilhão serão recursos privados da concessionária GRU Airport. O restante será aporte público. Segundo ele, o total de investimentos previstos no terminal, somados aos de Congonhas, também no estado de São Paulo, superam R$ 8 bilhões, incluindo recursos públicos e privados.

Em Guarulhos, os investimentos chegam a R$ 2,55 bilhões, concentrados principalmente na modernização e ampliação da infraestrutura aeroportuária. Desse total, R$ 1,98 bilhão será destinado a melhorias como ampliação de pátio e pistas (R$ 606,3 milhões), intervenções nos terminais de passageiros (R$ 546,6 milhões), sistema de bagagens (R$ 365,6 milhões), terminal de cargas (R$ 147,9 milhões), sistema elétrico (R$ 127,6 milhões), sistema viário e mobilidade (R$ 87,4 milhões), tecnologia da informação (R$ 51,6 milhões) e estacionamentos (R$ 50,4 milhões).

Outras ações somam R$ 365,4 milhões voltados ao reforço da segurança aeroportuária. Além disso, o retrofit dos terminais de passageiros receberá R$ 206,9 milhões, divididos entre obras civis (R$ 91,8 milhões), aquisição de equipamentos (R$ 77,6 milhões) e climatização (R$ 37,6 milhões).

Costa Filho afirmou ainda que o ministério criou um grupo de trabalho com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para acompanhar os impactos dos fortes ventos registrados nos últimos dois dias em São Paulo, que levaram ao cancelamento de mais de 110 voos.

O ministro disse que a aviação vive seu “melhor momento”. Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o governo, o país registrava 98 milhões de passageiros ao ano — número que agora se aproxima de 130 milhões. Segundo ele, o aumento de mais de 30 milhões de viajantes representa o fortalecimento tanto do turismo de negócios quanto o de lazer, estimulando a economia.

— O que significa o crescimento de mais de 30 milhões de passageiros na aviação do país? (Significa que estamos) Fortalecendo o turismo de negócios, fortalecendo o turismo de lazer e, naturalmente, movimentando a economia brasileira. Nós tivemos, até o último dia 30 de setembro, um crescimento na aviação nacional em mais de 10% (no ano), um crescimento importante, e na aviação internacional um crescimento em mais de 12%.

Costa Filho destacou ainda a recuperação das companhias aéreas brasileiras e citou a recente compra de 74 aeronaves da Embraer pela Latam, o que reforça a indústria nacional. Ele afirmou que terá, em breve, uma reunião com a Gol para incentivar a compra de aviões da fabricante brasileira.

— Nos Estados Unidos, 50% da aviação é de aviões da Boeing. Na França, 49% são aviões da Airbus. No Brasil, apenas 12% são aviões da Embraer. Então, quando nós assumimos, nós conversamos com o presidente Lula para a gente potencializar a indústria brasileira.

Com a compra da Latam, esse percentual chegará a 18%. A meta do governo é atingir 20% ao final de quatro anos de mandato.

Veja também