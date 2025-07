Plano safra: BB já desembolsou R$ 6,2 bilhões em financiamentos agropecuários

A- A+

O Banco do Brasil (BB) já desembolsou R$ 6,2 bilhões em financiamentos para o agronegócio na safra 2025/26, que começou no dia 1º deste mês e se estende até 30 de junho de 2026. O número preliminar foi apresentado pelo gerente executivo da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil Diego Ferrazzo, no webinar da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) sobre o Plano Safra 2025/26.

Do montante, R$ 5,7 bilhões foram liberados em operações de crédito rural e outros R$ 500 milhões nos chamados negócios da cadeia de valor do agro, o que inclui títulos, como Cédulas de Produto Rural (CPRs), crédito agroindustrial e recursos para giro.

Ao todo, o BB vai oferecer R$ 230 bilhões em financiamentos para o agronegócio na safra atual. O valor é 2% superior ao desembolsado pelo banco na temporada anterior, 2024/25. Desse montante, R$ 106 bilhões serão destinados à agricultura empresarial (grandes produtores, cooperativas e agroindústrias) e R$ 54 bilhões vão para agricultura familiar e médios produtores. Outros R$ 70 bilhões deverão ser distribuídos em negócios da cadeia de valor do agro.

Na safra atual, o BB lidera a distribuição de crédito rural com taxas equalizadas pelo Tesouro Nacional, com R$ 58,013 bilhões que poderão ser ofertados por diversas linhas com taxas de juros mais baixas, dos quais R$ 39,063 bilhões para a agricultura empresarial e R$ 18,950 bilhões a produtores familiares.

"Todo o ciclo está sendo financiado desde a publicação das portarias do Tesouro Nacional de recursos equalizados em 14 de julho. Os financiamentos estão sendo acolhidos e as liberações sendo efetuadas", destacou Ferrazzo no webinar.

Na safra 2024/25, que se encerrou em 30 de junho, o Banco do Brasil desembolsou R$ 227 bilhões em financiamentos para o agronegócio, segundo os números apresentados pelo executivo. Do total, R$ 23,9 bilhões foram liberados para agricultura familiar (+3% ante ciclo anterior), R$ 19,2 bilhões no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp, alta de 67% ante 2023/24) e R$ 183,6 bilhões em financiamentos para demais produtores (-6% ante 2023/24). Por finalidade, os desembolsos de investimento somaram R$ 41 bilhões.



