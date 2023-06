Plano Safra: 'Nós não queremos desenvolvimento a todo custo', diz Haddad

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira o alinhamento entre crescimento econômico e indicadores sustentáveis no meio ambiente, ao participar do evento de lançamento do Plano Safra para o biênio de 2023/2024.

— Nós não queremos desenvolvimento a todo custo, queremos compatibilizar o crescimento da economia com outros valores tão importantes quanto este. E eu vejo muita sensibilidade de todo o setor agrícola nisso — disse.

O ministro defendeu que produções brasileiras se adequem às novas exigências internacionais, em referência à União Europeia, que vem tornando mais rígidas as regras para a comercialização agrícola, visando mitigar o impacto ambiental. Haddad avalia que esse movimento é necessário para que o Brasil perca espaço no mercado no exterior.

Ele também reforçou o aceno à bancada do agro no Congresso, elogiando o papel dos parlamentares em contribuir com as medidas do governo.

— Agradeço a Frente Parlamentar da Agricultura, pelo apoio que vem dando às propostas de iniciativa do Executiva e Legislativo, no destino de estabilizar a economia brasileira e destravar o processo de desenvolvimento sustentável — afirmou Haddad.

Veja também

Bancos Bancos não ficarão de braços cruzados na agenda ambiental, diz presidente da Febraban