AGRONEGÓCIO Plano Safra precisa ser ainda maior neste ano, afirma Alckmin O ministro participa do 3º Congresso Abramilho, evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Plano Safra precisará ser ainda maior neste ano. "O Plano Safra foi recorde no ano passado e neste precisa ser ainda maior", disse Alckmin a uma plateia formada por representantes do agronegócio e produtores rurais, durante o 3º Congresso Abramilho, evento realizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo (Abramilho).



Ele não deu detalhes sobre o orçamento do Plano Safra e defendeu que o plano seja prolongado para o setor não ter essa apreensão todo ano.

O setor produtivo pede a adoção de um plano plurianual. A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) pede R$ 594 bilhões em recursos para Agricultura empresarial e familiar.

O Plano Safra 2025/26 começa em 1º de julho e deve ser anunciado até o fim de junho pelo governo federal.

