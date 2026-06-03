Planos de clima e de segurança energética têm que andar juntos, diz presidente da Petrobras
Se dirigindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, Magda afirmou que essa questão se reflete no Judiciário
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira (3) que é extremamente importante falar de transição energética, mas que a segurança energética é o pilar do desejo de todas as nações, junto com a segurança alimentar e a defesa territorial. Ela participou de palestra no XIV Fórum de Lisboa na manhã desta quarta-feira, 3.
"Precisamos evoluir um pouco mais nessa discussão de como é que a segurança energética e o futuro da segurança energética do País conversam com todos esses esforços do País em função de uma melhor situação climática", disse. "Plano clima e plano segurança energética têm que andar de mãos dadas. Se essa carroça for posta na frente dos bois, ela não vai andar."
Leia também
• FMI destaca resiliência da economia brasileira e projeta PIB de 2,5%
• Governo vê PIB acima do esperado no 1º trimestre, mas projeta desaceleração da economia nos pró
• Economia brasileira se recupera no 1º trimestre e cresce 1,1% (IBGE)
Se dirigindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, Magda afirmou que essa questão se reflete no Judiciário. "É importantíssimo que o Judiciário esteja a par e com as melhores informações sobre todas essas questões para que possa fazer a mediação mais justa de todos esses conflitos e garantir o progresso e o desenvolvimento do nosso País."