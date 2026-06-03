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Empresa Nacional Planos de clima e de segurança energética têm que andar juntos, diz presidente da Petrobras Se dirigindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, Magda afirmou que essa questão se reflete no Judiciário



A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta quarta-feira (3) que é extremamente importante falar de transição energética, mas que a segurança energética é o pilar do desejo de todas as nações, junto com a segurança alimentar e a defesa territorial. Ela participou de palestra no XIV Fórum de Lisboa na manhã desta quarta-feira, 3.

"Precisamos evoluir um pouco mais nessa discussão de como é que a segurança energética e o futuro da segurança energética do País conversam com todos esses esforços do País em função de uma melhor situação climática", disse. "Plano clima e plano segurança energética têm que andar de mãos dadas. Se essa carroça for posta na frente dos bois, ela não vai andar."

Se dirigindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, Magda afirmou que essa questão se reflete no Judiciário. "É importantíssimo que o Judiciário esteja a par e com as melhores informações sobre todas essas questões para que possa fazer a mediação mais justa de todos esses conflitos e garantir o progresso e o desenvolvimento do nosso País."

O Ministro do STF, Gilmar Mendes Foto: Antonio Augusto/STF

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