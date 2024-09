Plantio de soja não começou em MT e SP, diz Conab; colheita de milho 2ª safra está finalizada

A- A+

O plantio da safra de soja 2024/25 ainda não começou nos principais Estados produtores do Brasil, que representam 96% da área cultivada, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Até 15 de setembro, Mato Grosso e Paraná não tinham iniciado os trabalhos, enquanto, em igual período do ano passado, o Paraná já havia semeado 1% da área e Mato Grosso, 0,3%.

O plantio da primeira safra de milho 2024/25 avançou para 12% da área total nos nove Estados que representam 92% da produção, um crescimento em relação aos 9,7% registrados na semana anterior. O Paraná lidera com 29% da área plantada, seguido pelo Rio Grande do Sul com 44% e Santa Catarina com 5%. Estados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo ainda não iniciaram o plantio.

Já a colheita da segunda safra de milho 2023/24 foi finalizada nos principais Estados. Na semana passada, 99,7% da área tinha sido colhida. No ano anterior, o progresso da colheita estava em 95,7% na mesma data.

Na safra 2023/24 de algodão, a colheita atingiu 98,5% da área total nos sete Estados que representam 98% da produção nacional, um avanço em relação aos 95,6% da semana anterior. No Mato Grosso, a colheita progrediu para 99,2%, contra 96,7% da semana passada. Na Bahia, o porcentual colhido subiu para 95,1%, ante 89,9%. Em Goiás, o porcentual permanece em 97%, enquanto Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais já concluíram a colheita.

Quanto ao trigo, a colheita da safra 2024 avançou para 17,8% da área total até 15 de setembro, comparado aos 14,6% da semana anterior. Goiás e Minas Gerais estão próximos de concluir a colheita, com 97% e 99% da área colhida, respectivamente. No Paraná, a colheita avançou mais lentamente, com 18% da área colhida, enquanto no mesmo período do ano passado, o porcentual já era de 35%.





