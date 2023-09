Plataforma do Drex já realizou 500 operações de testes em 11 instituições financeiras

A- A+

O Banco Central informou nesta quarta-feira que 500 transações foram realizadas na fase de testes da plataforma do Drex, nome dado à moeda digital que está sendo elaborada pelo BC. No prazo de 50 dias, desde o começo do projeto piloto, 11 instituições financeiras passaram a operar na rede.

As operações estão sendo simuladas "no atacado e no varejo", diz o BC. Os participantes estão criando carteiras digitais e realizando transferências simuladas entre bancos, assim como transferências simuladas entre clientes.

A cada semana, um tipo novo de operação vem sendo realizado pelas instituições participantes. O Banco do Brasil e a Caixa já realizaram transferências de recursos por meio do Drex, por exemplo.

"Todas essas transações são apenas simuladas e se destinam ao teste de infraestrutura básica do Drex, que ainda não conta com as soluções de proteção à privacidade que serão testadas ao longo do Piloto Drex" declara o BC, em nota.Essa primeira fase do piloto vai até meados de 2024. A finalização dos testes e lançamento ainda não está com data prevista. Por ora, o BC diz que o número de operações cresce de forma “acelerada” nesta fase de testes.

