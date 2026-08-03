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Gastos Públicos Plataforma Gasto Brasil será lançada nacionalmente no Congresso pela CACB Ferramenta reúne dados oficiais que permitem a qualquer cidadão acompanhar o uso dos recursos públicos

A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) realizam, no próximo 11 de agosto, às 15h30, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o lançamento nacional do Painel Gasto Brasil, plataforma que permite acompanhar, em tempo real, as despesas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Desenvolvida para ampliar a transparência das contas públicas, a ferramenta reúne dados oficiais em uma interface simples e permite que qualquer cidadão acompanhe, de forma acessível, como os recursos públicos são utilizados nas diferentes esferas de governo.

A iniciativa conta com a parceria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Os números já disponíveis na plataforma demonstram a dimensão desse monitoramento. Entre 1º de janeiro e 22 de julho de 2026, a despesa governamental da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios alcançou R$ 3,1 trilhões.

Desse total, o governo federal respondeu por mais de R$ 1,4 trilhão, o equivalente a 46% das despesas.

Os estados registraram gastos de R$ 843,7 bilhões, enquanto os municípios responderam por R$ 827,2 bilhões.

Outro dado relevante é que, na mesma data, a despesa pública superava em mais de R$ 800 bilhões a arrecadação registrada pelo Impostômetro, que totalizava R$ 2,2 trilhões.

Dados mais detalhados

Durante a cerimônia de lançamento serão apresentadas novas funcionalidades da plataforma, incluindo recortes econômicos, indicadores proporcionais à população, índice de qualidade das informações e novos filtros de consulta, ampliando o nível de detalhamento dos dados disponíveis.

A solenidade contará com as presenças dos presidentes da CACB, Alfredo Cotait Neto, e da CNA, João Martins.

Após o lançamento, o Painel Gasto Brasil permanecerá em exposição até 13 de agosto, no Espaço Mário Covas, na Câmara dos Deputados.

O Gasto Brasil reúne informações extraídas de bases oficiais e disponibiliza consultas por esfera de governo, unidades da Federação e municípios.

Na página inicial, um contador atualizado continuamente exibe o volume acumulado das despesas públicas ao longo do ano.

A plataforma permite acompanhar diferentes grupos de despesas, entre eles gastos com pessoal e encargos sociais, investimentos, inversões financeiras e outras despesas correntes, oferecendo uma visão detalhada da aplicação dos recursos públicos em todo o país.

Sobre a ACSP

Fundada em 1894, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) é a maior associação empresarial do Brasil, com 132 anos de história e mais de 15 mil associados.

Sob a presidência de Alfredo Cotait Neto, maior liderança do associativismo empresarial brasileiro, a entidade é a principal voz do empreendedor nacional na defesa da livre iniciativa.

A ACSP tem protagonismo direto na construção do marco legal do empreendedorismo no país: foram criados ou impulsionados pela ACSP o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o Simples Nacional, o Microempreendedor Individual (MEI), a Lei da Liberdade Econômica, o Impostômetro e, em parceria com a CACB, o Gasto Brasil.

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