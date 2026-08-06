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CONTAS PÚBLICAS Plataforma Gasto Brasil será lançada no Congresso Nacional Iniciativa da CACB e CNA, a apresentação ocorrerá na próxima terça-feira, 11 de agosto, às 15h30. Painel monitora despesas públicas dos governos federal, estaduais e municipais

Para ampliar a divulgação dos dados sobre despesas públicas, as Confederações das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançam às 15h30 da próxima terça-feira, 11 de agosto, na Câmara dos Deputados, a Plataforma Gasto Brasil, que monitora os dispêndios de recursos pelos governos federal, estaduais e municipais.

O Gasto Brasil, criado para dar mais transparência e mensurar a qualidade das contas públicas, possibilita visualizar o desembolso de recursos por habitante e comparar com indicadores de investimentos, encargos sociais e pagamento de pessoal.

A solenidade será no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, com as presenças dos presidentes da CACB, Alfredo Cotait Neto, e da CNA, João Martins. Também haverá a exposição do “Gasto Brasil”, que ficará até o dia 13 de agosto no Espaço Mário Covas.

Na ocasião, serão lançadas novas funcionalidades da plataforma para expandir o nível de transparência de dados, como recortes econômicos, valores detalhados por população e índice de qualidade da informação. Dados da plataforma Gasto Brasil mostram que a despesa pública primária brasileira, em 2026, já ultrapassou R$ 3,3 trilhões. Acesse a plataforma em Home.

Serviço

Lançamento do Painel Gasto Brasil na Câmara dos Deputados

Data: 11 de agosto (terça-feira)

Horário: 15h30

Local: Câmara dos Deputados (Salão Nobre) / Exposição no Espaço Mario Covas, na entrada do Anexo II, em Brasília

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