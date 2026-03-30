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Negócios Plataforma lança mercado de previsões no Brasil e aposta em negociação sobre eventos futuros Serviço permite negociar contratos de "sim" ou "não" sobre acontecimentos do mundo real; modelo já cresce no exterior e começa a ganhar espaço no país

Uma nova plataforma digital começou a operar no Brasil com a proposta de transformar previsões sobre acontecimentos do mundo real em contratos negociáveis. A VoxFi lançou nesta segunda-feira um serviço de mercado de previsão, modelo em que usuários negociam contratos baseados na probabilidade de determinados eventos ocorrerem.

A ferramenta permite negociar contratos binários, de “sim” ou “não”, ligados a temas como geopolítica, cultura e entretenimento. Cada contrato tem valor final de R$ 1 e seu preço varia conforme a oferta e a demanda dos participantes, refletindo a probabilidade atribuída pelo mercado ao evento.

Na prática, se um usuário acredita que um determinado acontecimento tem 70% de chance de ocorrer até certa data, ele pode comprar um contrato “sim” por cerca de R$ 0,70. Caso o evento se concretize, recebe R$ 1 ao final da operação.

O serviço foi criado pelos empreendedores Fernando Carvalho e Luis Felipe Carvalho e estreia após um período de testes. A plataforma funciona com um sistema de livro de ofertas, no qual usuários inserem ordens de compra e venda, em dinâmica semelhante à de mercados financeiros.

Segundo a empresa, nesta fase inicial não serão oferecidos contratos relacionados a esportes, eleições ou ativos financeiros. A plataforma também afirma que pretende submeter os temas negociados a um processo de curadoria e manter diálogo com reguladores sobre o desenvolvimento desse tipo de mercado no país.

— O ambiente regulado é uma garantia de proteção e de integridade do mercado, não pode ser visto nem tratado como um obstáculo à inovação — afirma Fernando. — Quando se cria um novo produto financeiro, o desafio é construir regras e salvaguardas que permitam escalar o negócio com confiança.

O sócio Luis Felipe Carvalho diz que o modelo já ganhou tração em outros países e pode encontrar espaço no mercado brasileiro.

— A tendência é de expansão global desse modelo, especialmente em países como o Brasil, que combina tradição em inovação financeira com um público altamente receptivo a novas soluções digitais. Nosso papel é democratizar esse acesso com transparência e responsabilidade — diz.

Os chamados mercados de previsão já ganharam popularidade em países como os Estados Unidos. Nesse modelo, a variação do preço dos contratos é usada como um indicador coletivo de probabilidade sobre eventos futuros, embora especialistas ressaltem que eles não substituem pesquisas ou análises científicas.

No Brasil, o setor ainda é incipiente e enfrenta desafios regulatórios, mas empreendedores veem espaço para crescimento, impulsionado pela familiaridade do público com plataformas digitais de investimento e pagamento.

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