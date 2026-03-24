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BRASIL Plataformas são fonte de renda para 1,7 milhão de brasileiros Motoristas e entregadores de plataformas já somam 2% da força de trabalho no país

Os aplicativos de delivery e mobilidade tornaram-se, ao longo dos últimos dez anos, uma alternativa consolidada de trabalho no Brasil. Atualmente, cerca de 1,7 milhão de entregadores e motoristas obtêm por meio dessas plataformas a maior parte de sua renda mensal, segundo levantamento da consultoria 4intelligence baseado em dados do IBGE. Esse contingente corresponde hoje a aproximadamente 2% da força de trabalho nacional.

Parte considerável desses trabalhadores vê na flexibilidade uma vantagem em relação a outras atividades. Tanto é assim que, de acordo com pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) divulgada em fevereiro, quase metade deles afirma que não trocaria o trabalho por um emprego assalariado, mesmo que a renda fosse equivalente.

Isso não significa, porém, que estejam completamente satisfeitos. Dados da 4intelligence mostram que, de 2016 a 2025, o rendimento da categoria cresceu 7,9%, mas a inflação acumula alta de 64,7% no período.

— É exatamente essa palavra: estagnação — diz Carlos Alberto Vieira, 47 anos, motorista de aplicativos no Rio de Janeiro há mais de dez anos. — Realmente tenho autonomia, flexibilidade de horário, o que é muito bom. Mas simplesmente não vejo alternativa alguma para aumentar minha renda.

12 horas por dia

Vieira é formado em contabilidade e trabalhou por cerca de 15 anos em uma empresa de cursos profissionalizantes, onde seguiu uma trajetória típica de ascensão: ingressou num cargo de menor responsabilidade e chegou a gerente. Foi demitido e recorreu ao aplicativo para garantir seu sustento enquanto tentava se recolocar no mercado formal. Por um ano e meio, nenhuma oportunidade pagou mais do que o app. Hoje, ele nem considera mais ter um emprego formal.





Segundo dados do IBGE, um motorista ou entregador plataformizado ganhava, em média, 4,2% mais do que os não-plataformizados em 2024: R$ 2.996 contra R$ 2.875. A diferença, porém, é relativa já que o rendimento por hora do plataformizado era 8,3% menor do que o da média dos trabalhadores do país: R$ 15,40 contra R$ 16,80. Vieira, por exemplo, diz que ganha bem, mas reconhece que precisa trabalhar de 12 horas a 13 horas por dia.

A situação desperta preocupação entre especialistas, tanto do ponto de vista da saúde do trabalhador como seus efeitos para a economia.

— E se o motorista sofre um acidente? E se fica doente depois de tantas horas de trabalho? Até que idade ele vai conseguir trabalhar tantas horas assim? — indaga a socióloga Adriana Marcolino, diretora técnica do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). —Hoje, esse tipo de trabalhador não tem proteção.

Carina Trindade, presidente do Sindicato dos Motoristas Particulares por Aplicativos do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS), afirma que essa falta de proteção está ligada à relação desses trabalhadores com a Previdência. A maioria deles não faz qualquer contribuição ao INSS. Para ela, isso evidencia que o aplicativo serve como fonte imediata de renda, mas que pode gerar um problema social no futuro.

— Serão muitas pessoas sem aposentadoria — alerta.

Sem vínculo empregatício

André Porto, diretor-executivo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que reúne as plataformas, ressalta que, mesmo sem regulamentação, os aplicativos conseguem ser uma fonte de renda mais estável do que a de boa parte dos demais trabalhadores, segundo pesquisa do economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre).

A Amobitec afirma que a renda média dos entregadores variou de R$ 2.669 a R$ 3.581 para jornada semanal de 40 horas em 2024, acima da média de profissionais com escolaridade semelhante, e que os entregadores das empresas associadas têm seguro pessoal, com cobertura para acidentes e afastamentos.

Sobre o sentimento de estagnação dos plataformizados, Porto diz que os aplicativos oferecem a possibilidade de o motorista aumentar seus ganhos ao elevar a categoria do veículo, por exemplo, o que é de interesse direto das próprias plataformas:

— Quanto mais dinheiro o motorista ganha, a plataforma também.

Adriana, do Dieese, pondera que o impacto do trabalhador plataformizado na economia tende a ser menor do que o da indústria, por exemplo, pois gera pouco encadeamento sobre o restante da atividade econômica, com efeitos limitados para o desenvolvimento do país.

— A elaboração do algoritmo, da tecnologia do aplicativo, é, sim, algo que poderia fazer diferença. Mas não é nisso que a massa de trabalhadores está envolvida—— complementa Marilane Teixeira, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, para quem os aplicativos poderiam ser mais benéficos a seus trabalhadores caso mantivessem com eles uma relação formal de trabalho.

Paula Montagner, subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), concorda com Marilene, mas não vê possibilidade real de se estabelecer vínculo empregatício formal entre plataformas e colaboradores neste momento do país.

Ela lembra que o governo elaborou, no ano passado, um projeto de lei para que as empresas de aplicativos contribuíssem com a Previdência de seus motoristas parceiros. A proposta não avançou no Congresso.

Paula admite que a chegada dos aplicativos ao mercado de trabalho trouxe benefícios. A taxa de desemprego caiu a nível recorde no fim de 2025 também em razão da oferta de vagas criada pelas plataformas. Ainda assim, pondera que as empresas é que ganham mais.

Porto, da Amobitec, diz que as associadas são favoráveis ao projeto de lei do governo e lamenta que ele não tenha sido votado. Ele ressalta ainda que os trabalhadores plataformizados prestam serviços relevantes a mais de 100 milhões de clientes:

— Não beneficiamos só os motoristas. O pequeno confeiteiro entrega seu bolo pelo aplicativo. A economia circula e o benefício acontece localmente.

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