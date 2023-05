Plaza realiza ação para coleta de resíduos de eletrônicos

A- A+

Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, em comemoração ao Dia Mundial da Reciclagem, o Plaza Shopping, em parceria com a Reeecicle e a Green Eletron, promoverá uma ação para coleta de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos de médio e pequeno porte. A população pode levar equipamentos para doação como CPUs, notebook, nobreaks, estabilizadores, monitores, fontes, HDs, cabos de força, eletrodomésticos, celulares, impressoras, secadores de cabelo, aspiradores de pó, panelas elétricas, etc., das 12h às 17h, no Edifício Garagem, Piso E1, para fazer o descarte ambientalmente correto. No local, monitores da campanha receberão o público para tirar dúvidas e prestar orientações sobre a importância do descarte correto para o reaproveitamento de materiais, redução da contaminação do solo e de cursos d’água e a diminuição das emissões de CO2 na atmosfera.

A Green Eletron, entidade gestora, sem fins lucrativos, de logística reversa de eletroeletrônicos e pilhas, em parceria com o Plaza Shopping, instalou, ano passado, um coletor de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) com capacidade de até 350 kg no piso E1 (Edifício Garagem), próximo ao ponto de entrega voluntária de outros materiais recicláveis. A parceria faz parte do plano de expansão do programa de coleta e reciclagem de eletroeletrônicos da gestora e das ações da área de Responsabilidade Socioambiental do shopping. De outubro até o momento, 829 kg foram coletados.

“É muito importante estimular os hábitos sustentáveis da população e permitir que as pessoas encontrem locais para o descarte adequado desse tipo de resíduo com facilidade. Os shoppings são localizações estratégicas para a instalação de coletores, pois contam com ampla circulação, e vemos que estão sempre entre os destaques em volume recolhido. Agradecemos a confiança e a colaboração do Plaza Shopping e convidamos os visitantes a participarem desta ação", comenta Ademir Brescansin, gerente executivo da Green Eletron

“Sempre estimulamos os clientes, lojistas e colaboradores a fazerem o descarte correto dos resíduos sólidos. Contamos com coletor para proporcionar mais comodidade a quem não dispõe de um local para descartar seus itens eletrônicos adequadamente e com a segurança de que seguirão para uma destinação correta e que preserva o meio ambiente”, comentou Jakeline Soares, coordenadora de responsabilidade Socioambiental do Plaza Shopping.

Dispositivos eletroeletrônicos como CPUs, notebooks, nobreaks, estabilizadores, monitores, fontes, HDs, cabos de força, eletrodomésticos, carregadores, celulares, tablets, impressoras, leitores de CD/DVD e placas, secadores de cabelo, aspiradores de pó, panelas elétricas, entre outros materiais, podem ser descartados, no dia a dia, no ponto de coleta no shopping.

