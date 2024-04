PLDO prevê déficit primário de estatais federais de R$ 6,2 bi em 2025

A- A+

O Ministério do Planejamento e Orçamento indicou no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do próximo ano que as estatais federais devem ter déficit nos quatro anos projetados: R$ 6,2 bilhões em 2025, R$ 7,2 bilhões em 2026, R$ 6 bilhões em 2027 e 6,4 bilhões em 2028.

Já Estados e municípios têm um indicativo de resultado positivo nos quatro anos projetados: R$ 1 bilhão em 2025, R$ 1,1 bilhão em 2026, R$ 1,1 bilhão em 2027 e de R$ 1,2 bilhão em 2028.

A meta para governos regionais, porém, é apenas um indicativo. Ou seja, se houver frustração, a União não é obrigada a compensar o valor.



