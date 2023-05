A- A+

Imposto de renda PLR livre de Imposto de Renda já foi aprovado no Senado. Saiba como está o andamento na Câmara O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Airton Faleiro (PT-PA), disse que vai incluir o projeto que trata do assunto na pauta de prioridades

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados vai discutir a isenção do Imposto de Renda na fonte para os trabalhadores na distribuição de lucros e resultados (PLR) nas empresas.

O presidente da comissão, deputado Airton Faleiro (PT-PA), disse que fará um estudo de impacto do projeto do ex-senador Álvaro Dias (Podemos-PR), que altera a Lei 10.101/2020 e assegura esse tipo de benefício, sob o argumento de dar o mesmo tratamento fiscal aos sócios e acionistas.

O projeto foi aprovado pelo Senado em dezembro do ano passado e aguarda a designação de relator na Comissão de Trabalho da Câmara. O tema foi levantado pelo presidente Lula nas comemorações do 1º de Maio.

-- Vamos colocar esse assunto na agenda de prioridades da Comissão. Temos dois caminhos para isentar os trabalhadores na PLR: aproveitar esse projeto que já está adiantado ou propor um novo, dependendo do impacto -- disse Faleiro, acrescentando que vai procurar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a matéria, nos próximos dias.

Além de acabar com a cobrança do imposto de renda na PLR, o projeto altera outros pontos da legislação relacionados ao assunto. Segundo Faleiro, o texto que veio do Senado teria impacto na arrecadação de R$ 7 bilhões.

Faleiro disse que tomou a decisão de dar prioridade à proposta, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter dito em pronunciamento em comemoração pelo Dia do Trabalho que os trabalhadores poderão não pagar imposto sobre a PLR no próximo.

-- Após a manifestação do presidente Lula, queremos saber como a equipe econômica está pensando -- afirmou Faleiro.

