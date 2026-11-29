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empresa de benefícios Pluxee cancela cartões virtuais após identificar acesso indevido a seus sistemas no Brasil Usuários relatam que o cartão digital sumiu do aplicativo e que pagamentos no iFood foram recusados. Empresa diz que a concessão dos benefícios não foi afetada

A Pluxee, empresa de benefícios como vale-refeição e vale-alimentação, cancelou cartões virtuais e suspendeu temporariamente operações com plataformas online após identificar um acesso não autorizado a parte de seus sistemas no Brasil.

Em nota, a companhia informou que interrompeu o acesso indevido e que a suspensão provocou instabilidade nesses serviços.

Em publicações no X, antigo Twitter, usuários disseram ter recebido um e-mail da Pluxee sobre o incidente. Entre os relatos, há clientes que afirmam ter tido pagamentos recusados e que, ao abrir o aplicativo, perceberam que o cartão digital havia desaparecido. Usuários também relataram que o cartão Pluxee deixou de ser aceito no iFood.



A Pluxee afirmou que senhas e dados biométricos não foram acessados, mas não detalhou se o acesso indevido envolveu nomes e CPFs de titulares e números de cartões.

Segundo a companhia, até o momento não foram identificadas transações indevidas e a concessão dos benefícios não foi afetada. A Pluxee informou ainda que tomou providências junto às autoridades competentes e que comunicará o incidente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos usuários afetados.

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