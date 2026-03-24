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Índice de gerentes de compras PMI composto da zona do euro (preliminar) cai a 50,5 em março, influenciado por serviços Resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 51,9 em fevereiro para 50,5 em março, atingindo o menor nível em dez meses, segundo dados preliminares publicados nesta terça (24) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda menor do indicador neste mês, a 51.

Apenas o PMI de serviços do bloco de 51,9 para 50,1 no mesmo período, também tocando o menor patamar em dez meses. Neste caso, o consenso da FactSet era de declínio a 51,3.

O PMI industrial da zona do euro, por outro lado, subiu de 50,8 em fevereiro para 51,4 em março, alcançando o maior nível em 45 meses. A projeção da FactSet era de baixa a 50.

Os PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade econômica do bloco.

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