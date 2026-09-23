PMI composto da zona do euro (preliminar) sobe a 53,1 em setembro, maior nível em 41 meses
Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro subiu de 52,0 em agosto para 53,1 em setembro, atingindo o maior nível em 41 meses, segundo dados preliminares publicados nesta quarta-feira, 23, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 51,8 neste mês.
O PMI de serviços avançou de 51,6 para 53,0 no período, alcançando o maior patamar em 10 meses. Nesse caso, o consenso da FactSet era de recuo para 51,4.
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Já o PMI industrial da zona do euro ficou inalterado em 52,7. A projeção da FactSet era de declínio para 52,5.
Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.