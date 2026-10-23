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Mercado Financeiro PMI composto da zona do euro recua a 51,9 em outubro, menor nível em 4 meses Apesar das quedas, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 53,1 em setembro para 51,9 em outubro, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira (23) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador para 52,7 neste mês.

O PMI de serviços diminuiu de 53,0 para 51,7 no período. Nesse caso, o consenso da FactSet era de recuo para 52,5.

Já o PMI industrial da zona do euro caiu de 52,9 em setembro para 52,4 em outubro, menor patamar em três meses. A projeção da FactSet era de declínio para 52,7.

Apesar das quedas, leituras acima de 50 indicam expansão da atividade econômica.

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