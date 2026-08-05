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Mercado Financeiro PMI de serviços cai a 49,7 pontos em julho, primeira contração em 9 meses, diz S&P Global Segundo a consultoria, as empresas consultadas citaram que houve adiamento de projetos, pressão inflacionária, e retração na demanda no período

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços no Brasil caiu de 51,3 pontos em junho para 49,7 em julho, indicando a primeira retração em nove meses, informou nesta quarta-feira, 5, a S&P Global. Leituras abaixo de 50 pontos indicam retração da atividade setorial e, acima desse nível, expansão.

Segundo a consultoria, as empresas consultadas citaram que houve adiamento de projetos, pressão inflacionária, e retração na demanda no período.

"A proteção que o setor de serviços vinha oferecendo contra a fraqueza do setor industrial ao longo de 2026 desapareceu em julho, levando o setor privado brasileiro de volta à contração", destacou, em nota, a diretora associada de economia da S&P, Pollyana de Lima.

No período, o PMI Composto, que engloba serviços e indústria, caiu a 48,8 pontos, ante 50,7 em junho.

Ainda conforme Lima, houve melhora na confiança dos negócios em julho, em meio às expectativas de melhores condições de mercado após as eleições presidenciais.

Ela ressalta, porém, que as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos ao Brasil no mês passado e a continuidade de conflitos no Oriente Médio são "lembretes de riscos que se avizinham". "Da forma como as coisas estão, a economia parece destinada a um terceiro trimestre fraco", reflete.

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