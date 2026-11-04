Qua, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

PMI de serviços da zona do euro cai a 51,4 em outubro e fica abaixo da prévia

Leituras acima de 50 indicam expansão econômica

Reportar Erro
PMI de serviços da zona do euro cai a 51,4 em outubro e fica abaixo da préviaPMI de serviços da zona do euro cai a 51,4 em outubro e fica abaixo da prévia - Foto: Pexels/Reprodução

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro caiu de 53,0 em setembro para 51,4 em outubro, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de outubro ficou abaixo da estimativa preliminar, de 51,7.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, recuou de 53,1 para 51,7 no mesmo período, também no menor patamar em quatro meses. O resultado ficou abaixo da estimativa inicial, de 51,9, e da projeção da FactSet, de 52,0.

Leia também

• Bolsas da Europa sobem com bancos e energia limpa após democratas vencerem nos EUA

• Mercado eleva projeção para inflação, juros e dólar em 2026

• Taxa de desemprego da zona do euro se mantém em 6,5% em setembro

Leituras acima de 50 indicam expansão econômica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter