PMI de serviços do Brasil cai a 47,6 em janeiro, diz S&P Global; PMI composto recua a 48,2 Esta é a primeira contração da atividade empresarial desde setembro de 2023

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade do setor de serviços do Brasil caiu para 47,6 pontos em janeiro, após 51,6 em dezembro, de acordo com dados divulgados pela S&P Global nesta quarta-feira, 5. Esta é a primeira contração da atividade empresarial desde setembro de 2023.

Os participantes da pesquisa identificaram uma queda da demanda e uma consequente diminuição na entrada de novos negócios como as principais causas da retração da atividade empresarial.

A contração nas vendas em janeiro foi moderada, mas ainda assim a mais acentuada em quase quatro anos, segundo a S&P. Além disso, as pressões inflacionárias atingiram o maior nível em dois anos e meio.

"Com os prestadores de serviços brasileiros e seus clientes enfrentando pressões de preços implacáveis e custos de empréstimos em alta, o crescimento atingiu um impasse no início de 2025", afirma Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence.

"Apesar da queda na demanda dos clientes, as companhias aumentaram seus próprios preços na taxa mais alta desde julho de 2022. Essas tendências sinalizam desafios para as próximas decisões de política monetária", observa.

Ela pondera, no entanto, que, embora o cenário atual pareça ruim, algumas empresas preveem uma recuperação da atividade ao longo do próximo ano. "Algumas até demonstraram disposição para contratar mais trabalhadores", salienta.

PMI Composto

A S&P Global também reportou que o PMI composto, que mede a atividade dos setores industrial e de serviços conjuntamente, caiu de 51,5 pontos em dezembro para 48,2 pontos em janeiro.

Segundo a instituição, foi observada uma redução modesta nesta leitura, mas ainda assim, a mais rápida desde abril de 2021.

De acordo com a S&P, o setor de serviços foi a principal fonte de fraqueza, com a primeira queda na atividade empresarial desde setembro de 2023.

A produção industrial também contraiu, mas de forma marginal. O volume agregado de novos negócios ainda diminuiu em janeiro, encerrando uma sequência de expansão de um ano.

A S&P ainda pontua que a inflação de custos se intensificou tanto na indústria quanto nos serviços. No nível composto, a taxa de inflação atingiu o maior nível em dois anos e meio. Logo, os preços cobrados por bens e serviços aumentaram no ritmo mais forte desde meados de 2022.

