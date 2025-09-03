PMI de serviços do Brasil sobe a 49,3 em agosto, diz S&P; PMI composto avança a 48,8

A- A+

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) a respeito da atividade do setor de serviços do Brasil subiu de 46,3 pontos em julho para 49,3 pontos em agosto, segundo dados divulgados pela S&P Global. A leitura, inferior a 50 pontos, ainda representa contração da atividade.



Os dados mostraram que as vendas no setor de serviços brasileiro diminuíram pelo quinto mês consecutivo, diante da redução da demanda e da concorrência acirrada. "Tanto a atividade de negócios quanto os novos pedidos diminuíram em cada uma das quatro áreas gerais da economia de serviços monitoradas pela pesquisa", disse a S&P Global em relatório.



As empresas de serviços preveem níveis de atividade mais elevados ao longo dos próximos 12 meses, principalmente por apostas de que a demanda deve melhorar. O nível geral de confiança aumentou em relação a julho, embora tenha permanecido abaixo da média da série. Mesmo assim, os prestadores de serviços continuaram demitindo funcionários em agosto.

"Embora moderada, a última contração no emprego foi a mais rápida observada em quase quatro anos e meio. Os participantes da pesquisa associaram a queda às medidas de redução de custos e à diminuição da carga de trabalho", disse a S&P Global.



As despesas operacionais aumentaram em agosto, com as empresas citando como justificativa carga tributária maior, ajustes nos preços de tabela entre os fornecedores, taxas de câmbio desfavoráveis e acordos sindicais. A inflação no custo de insumos foi mais acelerada do que em julho e bem acima da média de longo prazo.



"Algumas empresas optaram por repassar parte de suas despesas adicionais aos clientes, aumentando os preços de venda, mas algumas empresas foram impedidas de fazê-lo devido às condições competitivas", afirmou a S&P, acrescentando que os preços cobrados na prestação de serviços subiram a um ritmo historicamente acentuado, mas ainda assim mais brando do que em julho.



