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Mercado Financeiro

PMI de serviços global sobe para 51,7 em junho, afirma S&P Global

Indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade

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PMI de serviços global sobe para 51,7 em junho, afirma S&P GlobalPMI de serviços global sobe para 51,7 em junho, afirma S&P Global - Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu para 51,7 em junho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, dia 6. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade. O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 51,9 em maio para 52 no mês passado.

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