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Mercado Financeiro

PMI de serviços global sobe para 52,5 em julho, apontam S&P e JPMorgan

Indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade

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PMI de serviços global sobe para 52,5 em julho, apontam S&P e JPMorganPMI de serviços global sobe para 52,5 em julho, apontam S&P e JPMorgan - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu para 52,5 em julho, ante 51,7 em junho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 5. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade.

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O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 52 em junho para 52,6 no mês passado - nível mais alto desde fevereiro e o mais forte desde que a guerra dos EUA e Israel contra o Irã começou, segundo a S&P.

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