Mercado Financeiro
PMI de serviços global sobe para 52,5 em julho, apontam S&P e JPMorgan
Indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade
PMI de serviços global sobe para 52,5 em julho, apontam S&P e JPMorgan - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços global subiu para 52,5 em julho, ante 51,7 em junho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quarta-feira, 5. O indicador acima da marca de 50 indica expansão da atividade.
Leia também
• PMI de serviços cai a 49,7 pontos em julho, primeira contração em 9 meses, diz S&P Global
• Entraves logísticos drenam R$ 1,1 bilhão por ano da economia de Pernambuco
• BTG/Nexus: Para 47%, economia do País está ruim ou péssima; 21% está ótima ou boa e 31% regular
O PMI composto, que engloba os setores de serviço e indústria, subiu de 52 em junho para 52,6 no mês passado - nível mais alto desde fevereiro e o mais forte desde que a guerra dos EUA e Israel contra o Irã começou, segundo a S&P.