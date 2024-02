PMI global composto sobe a 51,8 em janeiro, maior nível em sete meses

A- A+

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global composto subiu de 51,0 em dezembro a 51,8 em janeiro, no maior nível em sete meses, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 5.



As instituições destacam que os setores de serviço e industrial expandiram no começo de 2024, com os mercados emergentes apresentando um desempenho melhor que os avançados, na média.

A atividade cresceu em 9 dos 14 países pesquisados, com Brasil, Rússia, Índia, China e Reino Unido entre os 5 com as melhores performances.



Já o PMI de serviços do mundo avançou de 51,6 para 52,3 no período, valor mais alto desde julho do ano passado.

