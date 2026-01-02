Sex, 02 de Janeiro

Economia

PMI industrial da Alemanha cai a 47 em dezembro, diz S&P Global, e fica abaixo da prévia

A leitura inferior a 50 indica que a manufatura alemã segue em contração

A zona do euro apresentou excedentes comerciaisA zona do euro apresentou excedentes comerciais - Foto: Freepik

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Alemanha caiu de 48,2 em novembro para 47 em dezembro, atingindo o menor nível em dez meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 2, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

O resultado definitivo de dezembro ficou abaixo da leitura preliminar, de 47,7. A leitura inferior a 50 indica que a manufatura alemã segue em contração.

