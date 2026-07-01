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Índice de Gerentes de Compras

PMI industrial da zona do euro cai a 51,4 em junho, mas supera prévia, afirma S&P Global

Resultado definitivo de junho, porém, ficou acima da estimativa inicial, de 51,3

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PMI industrial da zona do euro cai a 51,4 em junho, mas supera prévia, afirma S&P GlobalPMI industrial da zona do euro cai a 51,4 em junho, mas supera prévia, afirma S&P Global - Foto: Pixabay/Reprodução

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 51,6 em maio para 51,4 em junho, atingindo o menor nível em quatro meses, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira, 1, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank.

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O resultado definitivo de junho, porém, ficou acima da estimativa inicial, de 51,3. Apesar da queda, o PMI acima de 50 indica que a atividade manufatureira do bloco continuou se expandindo no mês passado, ainda que em ritmo mais lento.

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