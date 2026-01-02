A- A+

ÍNDICES PMI industrial do Brasil cai a 47,6 em dezembro, de 48,8 em novembro, diz S&P Global Foi o oitavo mês consecutivo em que o indicador ficou abaixo dos 50,0 pontos

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil caiu de 48,8 pontos em novembro para 46,7 em dezembro, informou nesta sexta-feira, 2, a S&P Global.

Foi o oitavo mês consecutivo em que o indicador ficou abaixo dos 50,0 pontos, o que indica deterioração da atividade. A queda na margem também foi a mais intensa desde setembro.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, destacou que o setor industrial do Brasil sofreu ao longo dos últimos meses com a queda generalizada da demanda, a despeito de as próprias empresas terem reduzido seus preços.

"Havia muito poucos dados que apontassem para uma recuperação imediata no curto prazo. Na verdade, a única análise prospectiva encorajadora foi a confiança nos negócios. A melhoria no sentimento, no entanto, foi atribuída principalmente às esperanças de melhores tendências de demanda e cortes nas taxas de juros", escreveu ela, em nota.

As pesquisa da S&P, segundo Lima, também indicaram que qualquer recuperação no setor deve acontecer nos meses finais de 2026. "Os produtores de bens se focaram em reduzir seus estoques e cortar custos através de uma combinação de redução de empregos e aquisição mínima de matérias-primas", destacou ela.



