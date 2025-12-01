A- A+

ÍNDICES PMI Industrial do Brasil sobe a 48,8 pontos em novembro, aponta S&P Conforme a S&P, o mês de novembro também marcou um "aumento marginal" no emprego do setor industrial e uma "melhora na confiança" dos negócios

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil subiu a 48,8 pontos em novembro, de 48,2 em outubro, segundo dados da S&P Global.

Apesar da melhora marginal, é o sétimo mês consecutivo em que o indicador fica abaixo dos 50,0 pontos, o que indica deterioração da atividade.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Pollyanna de Lima, destacou que os empresários que participaram da pesquisa seguiram relatando o impacto negativo das tarifas dos Estados Unidos no volume de negócios no mês.

"No entanto, os fabricantes brasileiros continuaram esperançosos de que negociações comerciais eficazes pudessem ser alcançadas e acreditavam que isso alavancaria a produção. É importante observar que a maioria dos dados foi coletada antes do anúncio, em 20 de novembro, sobre a remoção da tarifa de 40% sobre produtos alimentícios, como carne bovina, café, cacau e frutas", salienta ela.



Conforme a S&P, o mês de novembro também marcou um "aumento marginal" no emprego do setor industrial e uma "melhora na confiança" dos negócios. Além disso, com as condições de demanda permanecendo "desafiadoras", houve no mês passado reduções generalizadas nos custos e insumos e, consequentemente, dos bens finais.

"Notavelmente, os preços de bens finais caíram na taxa mais rápida em quase dois anos e meio, impulsionados pela concorrência acirrada por novos contratos. Se essas tendências de preços persistirem, as empresas poderão ver seu desejo por taxas de juros mais baixas se concretizar no início de 2026", sublinha a diretora da S&P.

