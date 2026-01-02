A- A+

Mercado financeiro PMI industrial do Reino Unido sobe a 50,6 em outubro, mas fica abaixo da prévia O resultado definitivo de dezembro, no entanto, ficou bem abaixo da estimativa inicial, de 51,2

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido subiu de 50,2 em novembro para 50,6 em dezembro, atingindo o maior nível em 15 meses, segundo pesquisa final da S&P Global divulgada nesta sexta-feira, 2.



O resultado definitivo de dezembro, no entanto, ficou bem abaixo da estimativa inicial, de 51,2. De qualquer forma, a leitura acima de 50 sugere que a manufatura britânica segue em expansão.



