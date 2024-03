PMI industrial dos EUA sobe a 52,2 em fevereiro, diz S&P Global

A- A+

Leia também

• Sentimento do consumidor dos EUA cai a 76,9 em fevereiro

• Após revisão do PIB, país tem dois trimestres seguidos de crescimento nulo

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria dos Estados Unidos subiu de 50,7 em janeiro a 52,2 na leitura final de fevereiro, informou nesta sexta-feira (1) a S&P Global. O número veio acima da estimativa de analistas ouvidos pela FactSet e da leitura preliminar, de alta menor a 51,5. O indicador também ficou acima de 50, indicando expansão da atividade.



O resultado representa o mais rápido ritmo de crescimento desde julho de 2022, de acordo com a S&P Global. A agência disse ainda que a expansão foi apoiada por uma alta renovada na produção e uma aceleração em novos pedidos.



"Depois de um longo período de redução de estoques para reduzir custos, as fábricas agora estão reconstruindo cada vez mais os níveis de estoques nos armazéns, aumentando a demanda de insumos e aumentando a produção a um ritmo nunca visto desde o início de 2022. Existem também sinais de uma demanda mais forte por bens de consumo, ligados em parte a sinais de abrandamento da crise do custo de vida", disse o economista-chefe de Negócios da S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson, em comunicado.

Veja também

IBOVESPA XP eleva projeção para Ibovespa em 2024 de 142 mil pontos para 149 mil