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Índice de Gerentes de Compras

PMI industrial global cai a 52,1 em julho, apontam S&P Global e JPMorgan

Indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo segundo mês consecutivo

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PMI industrial global cai a 52,1 em julho, apontam S&P Global e JPMorganPMI industrial global cai a 52,1 em julho, apontam S&P Global e JPMorgan - Foto: Arthur de Souza/ME

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global caiu de 52,2 em junho para 52,1 em julho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 3.

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O indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo segundo mês consecutivo.

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