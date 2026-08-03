Índice de Gerentes de Compras
PMI industrial global cai a 52,1 em julho, apontam S&P Global e JPMorgan
Indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo segundo mês consecutivo
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial global caiu de 52,2 em junho para 52,1 em julho, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 3.
Leia também
• Dólar cai com alívio no cenário externo e reforço de aposta em corte da Selic
• Mediana de IPCA 2026 passa de 5,12% para 5,03%, acima do teto da meta de inflação, aponta Focus
• BTG/Nexus: Para 47%, economia do País está ruim ou péssima; 21% está ótima ou boa e 31% regular
O indicador permaneceu acima de sua marca neutra de 50 pelo décimo segundo mês consecutivo.