A- A+

MERCADO DE TRABALHO Pnad surpreende positivamente, revelando um mercado de trabalho mais resiliente, avalia Itaú Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego caiu para 5,6% ante 5,8%

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) surpreenderam positivamente, revelando um mercado de trabalho mais resiliente, avalia o Itaú Unibanco. Além disso, o avanço nos salários corrobora este cenário, diz.

"Os salários reais efetivos subiram 0,7 ponto porcentual, também reforçando a continuidade do dinamismo do mercado de trabalho", cita em relatório, assinado pelas economistas Natalia Cotarelli e Marina Garrido.

Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego caiu para 5,6% ante 5,8%, calculam. O movimento foi impulsionado pelo aumento do emprego formal com estabilidade no setor informal, juntamente a uma taxa de participação relativamente estável, explicam.

No dado original, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego atingiu 5,2% no trimestre concluído em novembro, abaixo da projeção do Itaú e da mediana encontrada em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, de 5,4%.

Segundo o Itaú, queda do nível de desocupação foi resultado do aumento do emprego (+0,3% na variação mês contra mês, com ajuste sazonal), apesar do aumento da força de trabalho (+0,1% na mesma comparação).



Veja também