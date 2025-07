PND: inscrição da Prova Nacional Docente começa nesta segunda-feira (14)

A- A+

Começam nesta segunda-feira (14) as inscrições da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), também conhecida como "CNU dos Professores".

A prova será aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em todos os estados e no Distrito Federal em 26 de outubro e terá a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas.

A PND tem como objetivo, segundo o Inep, auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para as suas redes de educação básica, mas não substituem os respectivos processos seletivos.

As inscrições seguem até o último minuto do dia 25 de julho exclusivamente pelo site do Sistema PND.

Podem participar da PND estudantes da fase final dos cursos de Licenciatura que estão inscritos no Enade 2025, bem como outros interessados em participar de concursos ou processos seletivos públicos.

As inscrições custam R$ 85 e devem ser pagas até 31 de julho.

Têm direito à inseção do pagamento candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea que tiveram o pedido de isenção aprovado e s concluintes inscritos no Enade das licenciaturas. Esses participarão automaticamente da prova, sem necessidade de nova inscrição.

A avaliação, que não substituirá os concursos públicos, mas será uma alternativa aos processos seletivos voltados a professores, permitirá que o professor se candidate tanto para uma vaga em uma cidade do Nordeste quanto para o Centro-Oeste, por exemplo.

Além da Formação Geral Docente (FGD), aplicada para todos os participantes, a prova também vai testar áreas específicas. Por isso, é preciso que o participante indique, no ato de inscrição, a área específica na qual deseja ser avaliado.

De acordo com o Ministério da Educação, 22 estados e 1.508 municípios de todas as regiões do país aderiram à PND para a seleção de docentes para suas redes de ensino.

Em Pernambuco, a rede estadual de ensino aderiu à prova, bem como as seguintes 27 redes municipais:

- Agrestina

- Altinho

- Araripina

- Bezerros

- Brejo da Madre de Deus

- Cabo de Santo Agostinho

- Carpina

- Caruaru

- Gameleira

- Garanhuns

- Goiana

- Ipubi

- Itacuruba

- Jaboatão dos Guararapes

- Lagoa Grande

- Limoeiro

- Mirandiba

- Moreno

- Petrolina

- Recife

- Santa Cruz

- São José do Egito

- Serrita

- Solidão

- Tacaratu

- Timbaúba

- Triunfo

Com um total de cinco horas e meia de duração, a prova terá duas partes:

* Formação Geral Docente, comum a todas as áreas; e

* Componente específico próprio de cada área de avaliação.

A prova de FGDS terá 30 questões de múltipla-escolha, com situações-problema, abordando conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas que serão avaliadas (FGD) e uma questão discursiva para avaliar clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma padrão da língua portuguesa.

Já a de componente específico contará com 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso.

Confira o cronograma da PND:

Inscrição: 14 a 25 de julho

Solicitação de atendimento especializado e por nome social: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: 14 a 31 de julho

Aplicação: 26 de outubro

Gabarito preliminar e padrão de resposta: 28 de outubro

Gabarito definitivo e padrão de resposta da questão discursiva: 11 de novembro

Resultado final: 10 de dezembro

