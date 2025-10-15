PND: participante já pode conferir local de prova
Inep compartilha recomendações
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira (15) o Cartão de Confirmação de Inscrição da Prova Nacional Docente (PND) 2025.
O documento pode ser acessado no Sistema PND e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame. A prova será aplicada no dia 26 de outubro.
O cartão contém:
- Número de inscrição
- Data e horários da prova
- Local de prova
- Instruções para casos de atendimento personalizado ou tratamento por nome social
A Portaria n.º 399/2025 dispõe sobre as regras e os procedimentos para realização da PND. A prova terá a mesma matriz da avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas, que, desde a sua edição de 2024, tem enfoque nos cursos de formação docente. A PND será aplicada anualmente, voltada aos licenciados.
*Com informações da assessoria