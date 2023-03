Pobreza atingiu 39,2% dos argentinos em 2022, ano de inflação recorde

A- A+

A pobreza atingia 39,2% da população argentina no fim 2022, o que representa um aumento de quase três pontos percentuais em relação ao índice de 36,5% do primeiro semestre do ano passado, informou nesta quinta-feira (30) o Instituto de Estatísticas.

O índice de indigência, por sua vez, retrocedeu de 8,8% no primeiro semestre de 2022 para 8,1% no segundo semestre, segundo a pesquisa domiciliar realizada pelo Indec nos 31 principais conglomerados urbanos.

Na Argentina, a linha de pobreza é estabelecida pela renda familiar em relação a uma cesta básica de bens e serviços. A indigência é determinada em função de uma cesta alimentar.

A inflação elevada, que fechou o ano passado em 94,8%, um recorde dos últimos 30 anos, incide diretamente nestes cálculos.

A cesta básica alimentar para uma família de quatro pessoas foi estabelecida em fevereiro em cerca de 370 dólares pela taxa de câmbio oficial, mesmo valor que o salário mínimo do país atingirá em abril.

A cesta básica total para uma família de quatro pessoas chegava a cerca de 820 dólares em fevereiro (cerca de 4.200 reais), segundo o Indec.

