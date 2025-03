A- A+

argentina Pobreza na Argentina cai no primeiro ano do governo Milei para 38,1%, atingindo 17,1 milhões No governo anterior, encerrado em 2023, esse número chegou a 41,7%

O primeiro ano do governo de Javier Milei, definido pela eliminação de controles, ajuste do valor do dólar e das tarifas e queda nos gastos, terminou com menos pobreza do que a deixada por Alberto Fernández e Cristina Kirchner, devido à queda da inflação, à melhoria da renda e de alguns setores econômicos e à relativa estabilidade no emprego.

A Pesquisa Permanente de Domicílios (EPH) do Indec calculou que a pobreza encerrou 2024 em 38,1%.

Isso representa 17,9 milhões de pessoas pobres se o número oficial for projetado para todo o país. No primeiro semestre do ano, ela foi de 52,9%.

O governo anterior, de Alberto Fernández, deixou a pobreza em 41,7% - 19,5 milhões de pobres - no contexto do maior aumento de preços em mais de três décadas e em um contexto em que a figura do “trabalhador pobre” estava se espalhando por toda parte.

Isso significa que há quase 1,6 milhão de pessoas a menos em comparação com o final de 2023 e 7 milhões a menos em comparação com o primeiro semestre de 2024.

O número de pessoas abaixo da linha da pobreza caiu drasticamente. Ela ficou em 6,4% no final de 2024 (isso implica que atualmente há cerca de 3 milhões de pessoas indigentes).

No primeiro semestre, havia subido para 13,6%, enquanto no final de 2023 estava em 8,7%.

Mais da metade das crianças entre 0 e 14 anos de idade são pobres na Argentina.

Mais especificamente, 51,9% (cerca de 5,7 milhões) dos jovens estão nessa situação. Há um ano, esse indicador era de 58,4%.

O maior número de pessoas pobres foi registrado em Gran Resistencia, onde era de 60,8%. Em seguida, vieram Concordia (57,1%), Santiago del Estero-La Banda (48,6%) e Formosa (46,2%). Os distritos da Grande Buenos Aires registraram 42,1%.

Um comunicado do governo assim que os números oficiais do Indec foram divulgados comemorou a “queda acentuada” entre julho e dezembro do ano passado “graças às reformas econômicas promovidas pelo presidente Javier Milei”.

“A pobreza sem precedentes deixada pelo governo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner e Sergio Massa, que chegou a um pico de 52,9% na medição do primeiro semestre de 2024, foi reduzida para 38,1% no segundo semestre, enquanto a indigência diminuiu de 18,1% para 8,2%, como efeito direto da luta contra a inflação liderada pelo presidente Javier Milei, além da estabilidade macroeconômica e da eliminação de restrições que durante anos limitaram o potencial econômico dos argentinos”, disse o texto da Casa Rosada.

“Esses índices refletem o fracasso das políticas do passado, que mergulharam milhões de argentinos na precariedade enquanto vendiam que estavam ajudando os pobres, mas a pobreza não parou de aumentar. A atual administração mostra que o caminho da liberdade econômica e da responsabilidade fiscal é o caminho para reduzir a pobreza a longo prazo”, concluíram e previram que o caminho escolhido pelo presidente será ‘aprofundado’.

