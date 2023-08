A- A+

ibge Pochmann assume IBGE e promete "máximo rigor técnico" na instituição Economista é escolha pessoal de Lula para o órgão vinculado à pasta do Planejamento e Orçamento, comandada por Simone Tebet

O economista Marcio Pochmann assumiu oficialmente a presidência do IBGE em cerimônia nesta sexta-feira (18), com a presença do presidente Lula, em Brasília. A posse ocorreu após uma série de polêmicas envolvendo a escolha de Pochmann.

— O desafio me cobra a totalidade das competências, no comprimento da preciosa incumbência de presidir o IBGE, a produção com máxima qualidade e rigor técnico e científico das informações e dados (...) Esse momento consagra uma trajetória que parte da interpretação de que estamos diante de um novo Brasil, de um novo mundo, um novo IBGE — disse.

O economista é uma escolha pessoal de Lula para o órgão vinculado à pasta do Planejamento e Orçamento, comandada por Simone Tebet.

Até então, Pochmann estava na presidência do Instituto Lula. Anteriormente, no governo da presidente Dilma Rousseff, ele foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), até 2012.

Os críticos dizem que o economista dispensou pesquisadores do Ipea por não se enquadrarem com a linha econômica defendida por ele.

Pochmann tem graduação em ciências econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1993, tornou-se doutor pela Unicamp. Seu foco acadêmico está na economia social e do trabalho.

